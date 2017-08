Tourstart nach Maß

Der erste Eindruck

Kiel. Hier sind offensichtlich viele langjährige Fans der 1995 gegründeten Band versammelt, Rituale wie das von rhythmischem Klatschen begleitete, skandierte „Beatsteaks!“ kennen oder etliche Songs textsicher mitgrölen können. Und die zu den neuen Songs genauso zuverlässig durchdrehen wie zu den alten, denn …

Das Programm

… enthielt satte zehn neue Songs vom neuen Beatsteaks-Album „Yours“, das am 1. September erscheint. Gleich die ersten drei des Sets sind neu, das muss man sich erst mal trauen. Und schon beim dritten bildet sich vor der Bühne ein großer Pogo-Kreis, in dem besonders intensiv gehüpft wird. Noch massiver abgefeiert als der neue Stoff werden Band-Klassiker wie „Monster“, „Boombox“, „Cut Off The Top“, der Punk-Brecher „Frieda und die Bomben“ oder auch „Hello Joe“.

Das Publikum

Gemischt, es sind ältere und auch sehr junge Fans hier. Und sie sind Wachs in den Händen von Teutoburg-Weiß, klatschen auf Geheiß mit oder lassen es bleiben, hocken sich auch hin wie gefordert, fast alle. Vor allem aber sind die 620 Leute hier ausdauernd partywillig, es wird gehüpft, gesungen und ausgiebig auf der Crowd gesurft.

Was in Erinnerung bleibt

Die etlichen Zugaben, die die Beatsteaks nach einem zunächst ernüchternden Zwischenstopp nach nur 76 Minuten folgen ließen inklusive Wunschkonzert, verbunden mit der Euphorie und Ausdauer oben auf und vor der Bühne während des ganzen Konzerts.

Fazit

Wie Teutoburger-Weiß sagte: „Wenn so eine Tour anfängt …“