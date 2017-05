Kiel. Die Kühlerhauben-Objekte entstanden während der 80er Jahre unter dem Pseudonym Brian Underwood. „Damit wollte ich auch für mich deutlich machen, dass es sich hier um ein Nebengleis meiner Arbeit handelt“, so der in Marbach geborene Künstler, mit dem man vor allem die Skulpturen im Steinpark Warder verbindet, deren Wuchtigkeit durch die Kombination mit buntem Plexiglas nahezu aufgehoben wird.

Plexiglas gibt es in der aktuellen Schau auch, allerdings in Gestalt konstruktivistischer Objekte, auf denen Melodien der Marseillaise oder des Schleswig-Holstein-Liedes in verschiedenfarbigen Notationen fassbar werden. Gegenüber hängt „Der goldene Schnitt“, ein überdimensionaler Rechenschieber, dessen Zahlenskala von einer goldfarbenen Schere zerteilt ist. In expressiver Buntheit strahlen Ölbilder des Koblasa-Schülers, darunter verfremdete Selbstporträts, in denen die Physiognomie des Gesichts in nervöses Liniengewitter übergeht.

Vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Bunker-D-Team sind Ready-Mades entstanden, darunter die „Kathedrale“ - ein Fleischwolf, dessen Gewinde als Kirchturm nach außen gewandert ist. Ein keramischer Fries ziert als Schenkung des Künstlers den Haupteingang des Bunkers.