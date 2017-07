Bordesholm. Aber auch für die Zeitgenossen des Komponisten habe dieses Werk Neuland bedeutet, betont Kiels Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer in seiner Einführung am Sonntagnachmittag in der sehr gut besuchten Bordesholmer Klosterkirche. Traditionell spielt der UMD hier mit seinem Bach-Ensemble und der Studentenkantorei zum Ausklang des Universitätstags, weshalb die Auswahl des Stücks besonders sinnvoll erscheint.

Die Marienvesper verlangt von allen Beteiligten viel. Bis hin zur doppelchörigen Zehnstimmigkeit reicht die Vokalbesetzung für die Messe. Bernhard Emmer und seinen Musikern gelingt es bei der Aufführung sehr gut, schlüssig zwischen der Festlichkeit und der Intimität des Werks zu vermitteln, in dem auch die mittelalterliche Gregorianik noch eine gewichtige Rolle spielt. Der Dirigent lässt der Musik dabei viel Raum zum Atmen, so dass sie in all ihrer Herrlichkeit durch das lange Kirchenschiff strömen kann.

Dass Lisa Schmalz und Pia Bohnert (Sopran) zusammen mit Joel Vuik (Alt), Florian Sievers und Benjamin Kirchner (Tenor) und Dávid Csizmár (Bass) bei alledem eine stimmige Solistenriege abgeben, lässt sich auch in den hinteren Reihen durchaus mehr als nur erahnen. Nach gut 90 Minuten Vesperzeit ist die Begeisterung für eine gelungene Aufführung in der Kloster-Kirche groß.