Das große Leuchten

Lübeck. Der neue Preisträger des renommierten, von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftete Leonard Bernstein Award strahlt eine Sicherheit und Musizierlust am Violoncello aus, die gerade für Antonin Dvoráks herrlichen Konzertreißer willkommen ist. Mit auffällig differenziert eingesetzter Vibrato-Belebung seines Tons sucht und findet der 24-Jährige die majestätische Eleganz seines Parts.

Obwohl das gefeierte Preisträgerkonzert in der ausverkauften Lübecker Musikhalle schon aus dem erträglichen Zeitraster platzt, genießt man auch die Hommage an den Mitbegründer der Orchesterakademie: Bernsteins dritte Meditation aus seiner religions- und gesellschaftskritischen Musiktheater-Mass bietet Soltani Gelegenheit, sich luzide durch moderne Stimmungssplitter zu fisseln.

Außerdem ist wieder hinreißend, was der Prinzipal Eschenbach in kurzer Probenzeit aus seinem Schleswig-Holstein Festival Orchester herausholt: In Dvoráks Cellokonzert schält der Amerika-erfahrene Maestro auffällig häufig die Neue-Welt-Bezüge heraus.

Vorneweg treibt er die bedingungslos begeistert mitziehenden jungen Musiker aus 26 Nationen rasant und zugleich transparent aufgefächert durch Johannes Brahms’ auf diesem Weg leuchtende und gar nicht mehr so lastend mystisch düster wirkende Dritte Symphonie.

Von Christian Strehk