Hamburg. Der Name der inzwischen zum 19. Mal vergebenen Würdigung, geht zurück auf den Roman "Die Bertinis", in dem der Schriftsteller Ralph Giordano (1923-2014) das Schicksal seiner Familie während der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in der Hansestadt schildert.

Gewinner der Bertini-Preise sind die Theaterprojekte "Rosarot ist eine Mischfarbe" (Stadtteilschule am Hafen) und "Krieg - Wohin würdest du fliehen?" (Helmut-Schmidt-Gymnasium), das Engagement "Deaf Refugees Welcome Hamburg" für junge taube Flüchtlinge von Studentin Antonia Ricke, selbst gehörlos, und ihren Mitstreitern sowie ein "Erinnerungsprojekt" von Schülern der Schule Schwarzenbergstrasse.

dpa