Liedermacher Wolf Biermann hat am Sonntagabend seinen 80. Geburtstag mit einem Jazzkonzert im ausverkauften Hamburger Thalia Theater gefeiert. Gemeinsam mit dem fulminanten Zentralquartett und seiner Ehefrau, der Sängerin Pamela Biermann, präsentierte der am 15. November 1936 als Sohn eines kommunistischen jüdischen Arbeiters in der Hansestadt geborene Künstler, der 1976 aus der DDR ausgebürgert wurde, eigene Klassiker wie "Nur wer sich ändert, bleibt sich treu" und "Soldat, Soldat".