Zu einem Essen anlässlich seines 80. Geburtstages im Roten Rathaus in Berlin musste sich Liedermacher Wolf Biermann überwinden - wegen der AfD. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) habe im Vorfeld angefragt, ob auch ein AfD-Politiker am Tisch sitzen dürfe, berichtete der in Hamburg lebende Biermann am Freitag vor dem Essen am Mittag.