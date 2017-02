Hamburg. "Die Arbeiten reflektieren nicht nur die spektakuläre Architektur des Hauses, sondern auch die Baugeschichte und die Musik an sich", sagte der Intendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, am Donnerstag in Hamburg. Auch die Modelle der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron sind zu sehen.

dpa