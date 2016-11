Die Illustratorin Shyan Siow hat sich für ihr neues Projekt von der Landschaft des Nordens inspirieren zu lassen. Aber: „Etwas hat gefehlt.“ Also packte sie einen Elefanten in ihre Bilder. Daraus entstanden ist in Zusammenarbeit mit Clemens Böckmann das Bilderbuch "Wahrscheinlich war es anders" .