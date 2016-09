„Bliev doch to’n Fröhstück“ am Wilhelmplatz

„Das Spannende an diesem Stück sind die beiden Hauptfiguren, weil sie so unterschiedlich sind wie Feuer und Eis“, sagt Regisseur Jens Böke über die Protagonisten der Komödie Bliev doch to’n Fröhstück, deren Premiere am Freitag über die Niederdeutsche Bühne Kiel geht.