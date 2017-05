In Husby hätten sie mal gespielt, erinnerte sich Campino in der ausverkauften Flens-Arena, aber so weit im Norden noch nie. Die Toten Hosen dürfte die Wahl des Auftrittsorts im Rahmen ihrer Tour „Zurück auf dem Bolzplatz“, nicht bereut haben, trafen sie dort auf ein höchst feierwilliges Publikum.