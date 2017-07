Der erste Eindruck:

Kiel. Saftige Bässe mit dem Mikro ganz nah an den Lippen und Nirvanas „Come As You Are“ als Opener, das ist schon fast wie ein Motto. Emma kommen, wie sie sind, auf die Bühne. Ohne Instrumente, und machen doch Pop besser als alle Gitarren, Synthies und Schlagzeuger zusammen.

Das Programm:

Nicht weniger als 21 Songs, einige selbst komponiert, die anderen gecovert und intelligent arrangiert, von Revolverheld bis Udo Lindenberg, One Republic und Glasperlenspiel. Plus drei Zugaben, die letzteren beiden zusammen mit dem Kieler Quartett „nur wir“. Emma machen aus ihrem knapp dreistündigen Konzert eine kleinere Ausgabe der A-cappella-Party, ein Familientreffen der A-cappella-Popper in deren heimlicher Hauptstadt. Zur Familie gehören die Supporter: Singer-Songwriter Malte Feldmann mit seiner beachtlich rauen Stimme, Lennart Eisbrenner mit Band und nicht zuletzt ...

Das Publikum:

... das die üblichen Mitsingaufforderungen nicht nur erfüllt, sondern geradezu kongenial in den Chor der Emmas einstimmt. Dabei sind viele Stimmen weiblich, von ganz jung bis etwas älter. Denn Emma sind ein bisschen auch Boygroup – mit der entsprechenden Fan-Family. Aber sie sind vor allem gute Pop-Musiker, und so singen auch die Männer überzeugt mit.

Was in Erinnerung bleibt:

Emmas „Do-do-dödö-dodo“-Riff aus „Seven Nation Army“ von Ben l’Oncle Soul vereinte schon bei der letztjährigen A-cappella-Party im Audimax mehr als tausend Stimmen. Hier wird’s noch familiärer und geradezu zur Jam-Session, wenn die Community noch den Synthie-Pop-Hit „Sweet Dreams“ von den Eurythmics mitdenkt und -singt.

Fazit:

Pop ist eine Art Esperanto, das Emma mit ihren Cover-Songs neu formulieren. Und das macht die Faszination ihres Gesangs aus, dass sie elektronisch Erzeugtes aus der Synthie-Pop-Ära allein mit Mund, Lippen und aus der Kehle locker menschlich toppen.