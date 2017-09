Lutterbek. Dieser warme Klang, der sich so griffig mit der italienischen Sprache verbindet.

Der erste Eindruck:

Fast scheint die Bühne des Lutterbekers zu klein für das eruptive Temperament des Italieners Consoli aus der Lombardei. Von null auf hundert steigt er ein in das Konzert. Die Stimme rau und rauchig und dabei immer ein bisschen sehnend.

Die Musik:

Eine ganz eigene Mischung aus italienischem Liedermachertum, Chanson, aber auch Pop und sogar rockigen Momenten. Dazu manchmal eine Spur Jazz. Tango und Flamenco gibt es auch. Im Pianisten Gigi Rivetti, der auch die meisten der Songs mit komponierte, hat Consoli ein Partner an seiner Seite, mit dem er sich blind versteht. Viele Stücke stammen vom aktuellen Album „10“, in dem sich Consoli seinen ganz eigenen Reim auf die zehn Gebote macht: mal politisch, meist privat.

Das Publikum:

Nur zwanzig Zuschauer haben den Weg am Donnerstagabend gefunden zu seinem bisher „nördlichsten Konzert“ in Deutschland, wie Fabrizio Consoli erzählt. Aber diese zwanzig sind am Ende schwer angetan vom humorvollen, mit großer Emotionalität aufspielenden Künstler.

Was in Erinnerung bleibt:

Das Raffe, das Raue, das den Gesang von Fabrizio Consoli ebenso prägt wie in sein kraftvolles Gitarrenspiel. Es gibt den Songs eine zusätzliche Stärke und Nachdrücklichkeit. Manchmal wünscht man sich aber mehr Abwechselung von der dauernden Dramatik.

Fazit:

Fabrizio Consoli macht keine Gefangenen, sondern legt immer seine ganze Emotionalität in seine „Liebe-Lieder“, wie er sie absichtlich nennt. Lieder, die nicht nur von der romanischen Liebe erzählen, sondern auch von der zur Welt.