Das Programm

Kiel. Alles was das Herz begehrt. Manches Mal dachte man tatsächlich kurz daran, dass die Fülle von Welthits, die von Elvis' Impossible Dream über Queens Bohemian Rhapsody und Hey Jude von den Beatles bis hin zum neapolitanischen Belcanto-Evergreens Santa Lucia reichte, nicht auch zu viel des Guten sein könnte. Aber wer den satten, knackigen Orchestersound im Stile der Las Vegas-Shows des späten Elvis mag und mit den aktuellen Charterfolgen nicht allzu viel am Hut hat, der hatte an diesem Abend ganz gewiss seine helle Freude. Und im Zugabenblock ein Elvis-Rock-Medley zu singen und direkt im Anschluss Puccinis Mega-Arie Nessun Dorma zu schmettern, das muss man nicht nur wollen, das muss man auch können. (um einen hier im Norden an vielen Plakaten zu lesenden Wahlkampf-Slogan zu zitieren). Lotti konnte.

Das Publikum

Gab die ersten Stehenden Ovationen noch vor dem eigentlichen Konzert, als der Star über die Zuschauerränge der Bühne betrat. Immer wieder suchte Lotti den Kontakt zu seinen überwiegend reiferen Fans, beim finalen Refrain des Beatles-Monuments Hey Jude wanderte er minutenlang durch die Reihen und animierte seine Zuhörer zu einem stattlichen Chorgesang. Aber auch ansonsten stimmte die Chemie zwischen dem charmantem Sänger und seinem Publikum.

Was in Erinnerung bleibt

Die großartige Stimmung im Saal und eine kaum zu überbietende Dichte legendärer Meilensteine der populären Musikgeschichte, die von Lottis langjährigem Begleiter, dem Golden Symphonic Orchestra, passgenau und mitreissend arrangiert auf die Bühne gebracht wurden. Und ein Künstler der modern, jung und lässig wirkte, gleichzeitig aber den Glanz und die Klasse der guten, alten Entertainer heraufbeschwor. Jene Ehrengalerie von Sängern, um die herum noch nicht ein ganzes Stadion im Effektrausch weggesprengt werden musste, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Fazit

Eine ausgesprochen unterhaltsame Show. Ein perfektes Programm mit einem Helmut Lotti in Topform, begleitet von einem exzellenten Orchester. So geht Entertainment. So geht ein Comeback.