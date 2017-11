Intensiv und unterhaltsam

Kiel. Bei seinem Konzert im anständig besuchten Kulturforum gab sich der in Israel geborene und in Düsseldorf lebende Künstler nun einmal als Solist die Ehre.

Zwei Einflüsse prägen das Werk des Pianisten, der da allein am Flügel das Publikum verzauberte: Einerseits apart verzierte und dadurch immer wieder frisch bleibende Jazz-Standards andererseits die Musik seiner Heimat. "Der Ort, von dem ich herkomme, ist das wunderschöne israelische Lied. Das ist der Startpunkt meines Künstlertums und alles, was ich tue, gründet sich darauf", verriet Omer Klein 2013 dem Deutschlandfunk. Und diese Herangehensweise hat ihn 2016 nicht nur zum „Steinway-Artist“ gemacht, sondern sorgte auch dafür, dass sein aktuelles Album „Sleepwalkers“ bei dem Major Label Warner Music produziert wurde. Natürlich standen die zum Teil impulsiven, dann aber auch beinahe meditativen Lieder dieses Werkes im Zentrum des Abends.

Wonder And Awe oder Sleepwalkers mögen hier als prägnante Beispiele gelten.

Aber auch betagtere Songs wie das unglaublich schöne und facettenreiche Oud Song aus dem zweiten Album Kleins (2007) und eben die Klassiker wie Cole Porters Anything Goes - mit inspiriertem Publikumschor -, oder Charlie Hadens Silence machte der sympathische Musiker zu einer kleinen Sensation.

Und dann war da noch die großartige Melange aus südamerikanischen Rhythmen und orientalischen Klängen, die der gebürtige Israeli aufs kunstvollste und unterhaltsamste miteinander verwob.

Zu Recht bedankte sich das aufmerksame Publikum mit großem Applaus für diesen außergewöhnlich intensiven Abend.