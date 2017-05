Der erste Eindruck:

Kiel. Nach dem ansprechenden Support der Hamburgerin Emily Mae Lewis mit schön modulierter, dunkler Stimme übernahm (Ingo) Pohlmann die Bühne. Und wie. Dass da einer richtig Spaß hat bei dem, was er tut, steht außer Frage. Pohlmann ist ganz bei sich und überträgt das auch auf sein Publikum

Die Musik:

Käme der Mann aus England, USA oder wahlweise Skandinavien, man würde ihm ein feines Singer-Songwriting bescheinigen, aber auch, dass er – und seine Band – sich zur rockige Hymne steigern können. Pohlmann kommt aus Deutschland und man bescheinigt es ihm ebenso.

Das Publikum:

Überwiegend junges Publikum und auch ein paar reifere Jahrgänge. Textsicher wird mitgesungen, bei den Up-Tempo-Nummer mit über dem Kopf erhobenen Händen mitgeklatscht. Dabei bleibt die Menge im sehr gut gefüllten Max genauso entspannt wie der Mann auf der Bühne.

Was in Erinnerung bleibt:

Ein paar Probleme mit seiner Akustikgitarre können den Musiker nicht aus der Bahn werfen. Nimmt man eben die E-Gitarre und macht einfach weiter. Bis Techniker Horst alles wieder ins Lot gebracht hat und dafür vom Künstler auf offener Bühne ein extra Lob samt Umarmung kassiert.

Fazit:

Nicht so gelackt, nicht so gefühlig, sondern grundsympathisch bringen Pohlmann und seine Band - Reiner „Kallas“ Hubert an den Drums, Florian Eilers am Bass, Hagen Kuhr an Cello und Keyboard – ihre Musik rüber. Auch der Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ darf natürlich nicht fehlen. Wohltuend heben sie sich damit ab vom sonst oft inhaltsarmen Deutsch-Pop.