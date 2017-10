Alejandra Ribera verzauberte

Neumünster. Erster Eindruck

Die Stimmung in der ausverkauften Werkhalle ist sehr intim und wohlig. Die Künstlerin mit argentinisch-schottischen Wurzeln tritt barfuß auf.

Programm

Ribera spielt komplett ihr in diesem Jahr erschienenes Album This Island durch, dazu ein paar Stücke des Vorgängers La Boca. Fast durchgängig singt sie Englisch - Französisch und Spanisch hört man nur kurz. Bis auf eine wunderbar-entschleunigte Version der eigentlich eher als Trinklied daherkommenden Nummer 500 Miles der schottischen The Proclaimers gibt es nur Eigenkompositionen.

Publikum und Künstler

So dezent und beizeiten feinfühlig bis fragil Ribera sowie Oliver Smith am Kontrabass sowie Sébastien Hoog als begleitender Gitarrist auftreten, so aufgeladen peitscht dankbarer Applaus zurück auf die Bühne, insbesondere wenn die Kanadierin wie eine Zirkusartistin zur Stimmjonglage samt Gestik und Mimik ansetzt. Anhänger von Weltmusik, Folk und Jazz – diese Singer/Songwriterin, die auch selbst in die Gitarrensaiten greift, bedient eine breite Zielgruppe.

Was in Erinnerung bleibt

Ribera versteht es auf geniale Weise, Momente und Bilder in detailverliebte Kompositionen und Texte zu kleiden und Emotionen zu vertonen. Sie kann aus einer Ballade mit Hingabe eine Hymne machen. Wer Tori Amos oder Katie Melua mag, kann hier nicht nein sagen.

Fazit

Made in Kanada à la Joni Mitchell, Alannah Myles oder Leonhard Cohen - Kanada hat eine neue Attraktion!