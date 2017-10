Lyambiko: Verlässliche Größe

Der erste Eindruck

Kiel. Wer einen Abend mit Lyambiko besucht, geht auf Nummer sicher. So erwartet ihn auch hier gut gemachter Mainstream-Jazz, in den sich Lyambikos Stimme eher dezent integriert, als dass sie ihn dominieren würde. Für zusätzliche Klangfarben im bekannten Klangbild sorgt neuerdings Trompeter und Flügelhornist Martin Auer.

Das Programm

Im Fokus der ersten Programmhälfte steht Material des neuen Albums „Love Letters“, zu dem Lymabiko durch den Fund eines Briefwechsels der Großeltern ihres Mannes inspiriert wurde. Neben Eigenkompositionen sind auch Standards wie „There Is No Greater Love“ oder „Someday My Prince Will Come“ dabei. Nach der Pause präsentiert Lyambiko auch Material vohergegangener Alben.

Das Publikum

Verfolgt den Abend zunächst mit herzlichem, aber auch nicht verschwenderischem Applaus, taut aber in der zweiten Konzerthälfte zusehends auf. Neben Lymabikos Gesang sorgen insbesondere die Soli von Pianist Marque Lowenthal und Kontrabassist Robin Draganic für überdurchschnittliche Resonanz.

Was in Erinnerung bleibt

Lyambikos sich im Laufe des Abends von routiniert zu inspiriert wandelnder Gesang, Marque Lowenthals ebenso relaxtes wie ideenreiches Klavierspiel, die Homogenität der Band an sich und die überraschend kurzen Ansagen einer Sängerin, die auf diesem Gebiet bislang zu Ausführlichkeit neigte.

Fazit

Ihr Ziel sei es, keine musikalische Eintagsfliege zu sein, hat Lyambiko einmal zu Protokoll gegeben. Dies ist ihr gelungen und sie zeigt sich ihrem Publikum heute als verlässliche Größe. Und während sich ihre Musik auf CD mitunter regelrecht in den Hintergrund drängt, kann man in ihren Detailreichtum live umso besser würdigen.