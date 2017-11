Schnipo-Schranke feierten in der Pumpe.

Kiel. Das Programm

Der Sound der beiden Frauen, die sich einst beim klassischen (!) Musikstudium in Frankfurt kennenlernten, ist eine Melange aus Elektro-Pop, Wave, Punk und klingt gewollt rau und ungeschliffen. Ihre Songs sind knackig und kurz, am Keyboard, Synthesizer und Schlagzeug eingehämmert. Friederike „Fritzi“ Ernst und Daniela Reis wechseln sich ab beim Gesang und auch an den Instrumenten. Gastmusiker „Ente“ Schulz fügt sich in wort- und nahtlos in die Live-Performance ein. Geboten werden Songs von den beiden Alben „Satt“ (2015) und „rare (2017).

Das Publikum

Überwiegend jung, überwiegend weiblich, feiert es die beiden Musikerinnen und ihre unmissverständlichen Texte übers Verlassenwerden („Pisse“), über miese Cluburlaube, über Drogen („Haschproleten“) und andere Abstürze.

Was in Erinnerung bleibt

Als das Schlagzeug vorübergehend den Dienst einstellt, singt das Publikum einfach alleine weiter.

Fazit

Der gewollt simple, roughe, gerade Sound der Band passt perfekt zu den überhaupt nicht simplen Texten. Denn die spielen gezielt mit Worten und Geschichten, die gerne mal unter die vermeintlichen Geschmacksgrenzen der Wohlanständigkeit zielen. Wohl wissend, dass das wirklich Unanständige sich oft gerade hinter der Fassade der guten Umgangsformen verbirgt.