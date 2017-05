Kiel. Hier lesen Sie die Blitzkritik zu DJ Bobo in der Sparkassen-Arena in Kiel:

Der erste Eindruck

Man kann seine zu hundert Prozent auf den Dancefloor gezielte Musik mögen oder nicht; die Shows von Peter René Baumann alias DJ Bobo laufen zwar präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, aber man merkt dem Mann mit den positiven Botschaften die Leidenschaft für seine Arbeit an.

Das Programm

Eingebettet in eine Kulisse aus realem Bühnenaufbau und Videoprojektionen präsentierte DJ Bobo neben neuen Songs vom Album „Mystorial“ seine Hits wie „It`s My Life“, „Pray“ den internationalen Ententanz „Chihuahua“, „Freedom“ oder „There`s A Party“ in historischen Szenarien wie dem alten Ägypten oder der Steinzeit, aber auch dem Paris zur Zeit der Weltausstellung 1887. Gewandet in passende Kostüme zeigten die Tänzer und Sänger zu den Uptempo-Songs auch Uptempo-Choreographien.

Das Publikum

Animiert von den ersten Takten waren die Fans auf Betriebstemperatur. Schon früh erhob man sich von den Sitzen und zeigte dem Meister, wo die Hände sind. Oben natürlich. Wie Wachs in den Händen des Animateurs DJ Bobo legte die ganze Halle Tanzeinlagen hin oder gestaltete eine La Ola, unter anderem in einer sehr stimmungsvollen Handylicht-Variante.

Was in Erinnerung bleibt

Eine wie immer exakt getaktete Show mit tanzbaren Songs, die zum Teil im Sound zeitgemäß aufgepeppt sind, aber ihre Wirkung nicht verfehlen. Zwischen Musikern, Tänzern und Sängern der herzensgute Love-and-Freedom-Botschafter, dem die Fans treu ergeben sind.

Fazit

Im Zweijahresrhythmus ist Eurodance-Zeit in der Sparkassen-Arena in Kiel und auch nach 25 Jahren finden Tausende den Weg dorthin, um sich von bekannten Hits und neuen, spektakulären Showideen begeistern zu lassen. Das wird vermutlich auch weiter funktionieren, denn DJ Bobo gehört für sehr viele einfach zur musikalischen Sozialisation.