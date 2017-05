Blitzkritik Frank Goosen las im Metro-Kino

Kiel. Wenn im vorletzten Roman „Raketenmänner“ dem Protagonisten Frohnberg ein an einem Ballon hängender toter Maulwurf in den Garten schwebt und gleichzeitig ein Nudelkochtopf sich nicht öffnen lassen will, fragt man sich als Zuhörer: Wie kommt man auf solche Geschichten? „Das fällt mir nicht ein, nur auf“, sagt Goosen. Der Maulwurf am Ballon sei „aus einer skurrilen Zeitungsmeldung“ gefischt, das mit dem Kochtopf habe er „in echt selbst erlebt“. Wie schon Tante Änne im Ruhrpott-Heimat-Roman „Sommerfest“ sagte: „Die Geschichten liegen auf der Straße, du musst sie nur aufheben!“ So verbindet Goosen seit dem ersten Buch „Liegen lernen“ vorgefunden Auffälliges mit zeittypisch Autobiografischem. Er schreibt auf, was er aufliest, und formt es zu absurd-komischen Einfällen.