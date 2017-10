Irie Révoltés in der Halle 400

Der erste Eindruck

Kiel. Wer schon einmal ein Irie Révoltés Konzert besucht hat, der weiß was einen erwartet. Und zwar Party und zuckende Tänze vom ersten Moment an. Somit ist auch sofort das klar, was Carlito später auch den wenigen letzten Tanzfaulen verkünden wird: „Das hier ist kein Stehkonzert, das ist ein Tanzkonzert!“

Die Musik

So dickwanstig im Sound wie ein neunköpfiges Kollektiv eben sein kann. Die für Ska typische Bläsersektion war nahezu im Dauereinsatz. Aber auch drückende Gitarrenriffs sprengten die flotten Reggae-Takte und vereinten sich in den catchy Refrains wieder mit dem Rhythmus. Kurz gesagt: Mit Punk, Elektro, Hip-Hop und Dancehall Elementen war für jeden etwas dabei.

Das Publikum…

…wurde ordentlich ins Schwitzen gebracht. Bei fast zweieinhalb Stunden Durchfeiern und Tanzen nicht verwunderlich. Mal Eléve und Carlito warfen aber auch immer wieder Briketts ins dauerlodernde Tanzfeuer vor der Bühne: „Wie laut könnt ihr sein Kiel?“ Tja, immens laut. Allerspätestens beim Bandklassiker „Aufstehn“ bringen die 1700 die Halle 400 zum Kochen.

Was in Erinnerung bleibt

Die Band unterbrach sogar Songs um noch einmal auf die korrekte Tanztechnik zum jeweiligen Lied hinzuweisen. So geschehen etwa bei „Soleil“. „Von einem Bein auf das andere“, instruieren die MC’s. So sei das früher, vor 17 Jahren, auch gewesen. Abschied nehmen: Wenn, dann richtig.

Fazit

Das Abschiedskonzert war eine Abschiedsparty. Eben wie gewohnt von Irie Révoltés. Die Band hat noch einmal alles gegeben, sich voll reingehängt. So, als wollten sie sich und ihr Anliegen für eine bunte Welt ohne blinden Hass noch einmal ins Stammbuch der Menschheit schreiben.