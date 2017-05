Das Programm

Bordesholm. Fantastische Songs aus den beiden bisher erschienenen Alben "Wait Till The Morning" und "The Devils Hands" - Energiegeladen bis unter die Scheitel boten Kasper Osman (Sänger und Gitarre), Kristian Hoffmann (Lead Gitarre), Morten Hæsum (Drums) und Kristian Bast (Bass) eine fulminante Mischung aus 70er-Jahre Motown-Soul, Bluesrock, klassischem R&B, Funk, etwas Americana und sattem Rock, der bei den knackigen Gitarrenriffs den Vergleich mit den frühen AC/DC nicht zu scheuen braucht. Bei einigen Songs ging Schlagzeuger Hæsum in den spärlich besetzen Saal und bearbeite mit seinen Sticks alles, was man irgendwie zum klingen bringen kann. Von der Heizung bis zum Weinglas.

Das Publikum

Wie gesagt, für die Qualität des Auftritts der Skandinavier waren zu wenig gekommen. Diejenigen, aber die den Weg ins Savoy gefunden haben, waren begeistert. Beste Stimmung im Saal.

Was in Erinnerung bleibt

Die handwerkliche musikalische Brillanz, gepaart mit authentisch klingen Sounds, großer Spielfreude und mitreißendem Song-Material. Und über allem die Stimme von Kasper Osman, die meistens in den höheren Lagen angesiedelt war, aber auch in tieferen Registern überzeugte und immer enorm viel Seele und Leidenschaft ausstrahlte.

Fazit

Vielleicht ist die Band für Kenner und Liebhaber der Szene keine Entdeckung mehr, alle anderen dürften nach dem Konzert um eine beglückende Erfahrung reicher sein. Der ganz große Durchbruch der Band kann eigentlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen.