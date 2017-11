Seven brachte den Soul nach Kiel

Der erste Eindruck

Kiel. Alles was den Soul ausmacht, kam sofort auf den Tisch: voller Sound, lässige Downbeats, musikalisch verspielt, anspruchsvoll und unterhaltsam. Mit seiner Präsenz und Animationslust holte Seven das Kieler Publikum auch aus dem Stehgreif ab.

Die Musik

Der volle Sound wand sich lässig groovend und machte es sich in jeder Ecke des Saales gemütlich. Bevor es jedoch zu behaglich wurde, schielte der Funk um die Ecke. Die perfekte Mischung war gleichzeitig die ideale Vorlage, die Sevens Stimme immer genügend Raum zur Entfaltung ließ. Darüber hinaus bekamen alle in der insgesamt achtköpfigen Band genügend Platz sich auszutoben.

Das Publikum

Seven selbst musste sich angesichts des andauernden und aufbrausenden Jubels und Applaus schon nach dem dritten Song „City Of Gold“ das erste Mal zwicken und die Masse beruhigen. Vom Abschiedsapplaus ganz zu schweigen. Die Kieler wollten Seven und Band am liebsten gar nicht mehr gehen lassen.

Was in Erinnerung bleibt

Der gutgelaunte Hauptprotagonist hatte immer wieder Zeit für kleine Anekdoten und auch etwas auf dem Herzen: „Das Schönste am Musikerdasein ist, dass wir jeden Abend wiederholen dürfen, was wir erschaffen haben und was uns etwas bedeutet.“ Mit Publikumsnähe geizte Jan Dettwyler, so sein bürgerlicher Name, ebenfalls nicht. Der Gang in die Meute zum Selfie-Schießen führte ihn nicht nur in die erste Reihe, sondern auch bis hinter das Mischpult am anderen Ende des Saales.

Fazit

Wer nach diesem Konzert nicht auf einer Wolke nach Hause schwebt, der geht zum Lachen in den Keller. Seven machte Kiel an diesem Abend kurzerhand zu seiner „Stadt aus Gold“ und das auch noch mit einer unverschämten Coolheit, die ansteckt und doch hoffentlich noch die nervige Erinnerung an den Montagmorgen überdauert.