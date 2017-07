Rocken zwischen den Regen

Kiel. „Wenn wir hier spielen, regnet es fast immer“, wissen die vier so oder so rockenden Bands, zumal sie fast alle aus momentanen Überschwemmungsgebieten kommen. Doch Klimawandel hin oder her, hier wird sommerlich „hot“ gerockt, zur Freude des sich von gelegentlichen Schauern nicht beirren lassenden und zahlreich erschienenen Publikums. Das weiß: Gegen schlechtes Wetter helfen wasserdichte Kleidung – und natürlich Rock’n’Roll.

You & Me kleiden sich entsprechend ins Habit des Folk-Rock-Pop, mal ziemlich geradeaus rockend, dann wieder in süffigen Balladen. Und wo es von oben gießt, sollte man sich auch innerlich befeuchten. In klassischer Punk-Manier wissen Drei Meter Feldweg, die „gekommen sind, um nicht mehr zu verschwinden“, dass nicht das Wetter das Problem ist: „Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist“, wozu vor der Bühne passend gepoget und geprostet wird.

Ducs schwingen im rockigen Nieselregen die langhaarigen Mähnen und huldigen den heiligen „Twentysevens“, jenen viel zu früh verstorbenen Rock-Idolen. The Wake Woods beschließen den – wittrig wie rockig – durchwachsenen Abend mit vorwärts strebendem „Whoa!“-Rock. Und siehe, vor dem lichten sich die Regenwolken.