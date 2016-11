Heide. Der skandinavische Künstler gelte als "Grandseigneur des Taktstocks". Die Verleihung des Preises findet am 10. Juni 2017 in der St. Bartholomäus-Kirche in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) statt.

Die 1987 gegründete Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein verleiht alljährlich den Brahms-Preis an herausragende Persönlichkeiten und Interpreten der klassischen Musik. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Leonard Bernstein, Sir Yehudi Menuhin, Dietrich Fischer-Dieskau, Anne-Sophie Mutter und Christoph Eschenbach.

