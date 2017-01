Hamburg. Bereits am Freitag widmet sich dort eine Premiere der Thematik. Dann wird Brechts Klassiker "Mutter Courage" in der Inszenierung von Philipp Becker erstmals gezeigt. Gabriela Maria Schmeide stellt die gleichnamige Marketenderin dar, die während des religiös motivierten Dreißigjähriges Kriegs versucht, bei ihren Geschäften durch Anpassung zu überleben. Und doch am Ende fast alles verliert – auch ihre Kinder.

dpa