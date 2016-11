Hamburg. Die Installation ist von Freitag bis zum 4. Dezember für Besucher geöffnet.

"Ich wollte eine Musik schreiben, die nicht den üblichen rhythmischen und harmonischen Schemata folgt, sondern sich in Raum und Zeit wie Landschaft ausbreitet", sagte Eno. Die begehbare Installation im kleinen Saal arbeitet mit Musik des Albums "The Ship".

"The Ship" nimmt Impulse aus der Weltgeschichte auf: den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, das Sinken der "Titanic", spielt aber gleichzeitig mit einer für Eno neuen Errungenschaft: seiner eigenen Singstimme. Der Brite hat die Popmusik der vergangenen Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt: Als Musiker der Band Roxy Music, aber auch als Produzent von David Bowie, Depeche Mode oder Coldplay.

Am Freitag wird die Elbphilharmonie offiziell vom Baukonzern Hochtief an die Stadt Hamburg übergeben. Gleichzeitig eröffnet die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe für die Besucher. Der große Konzertsaal wird am 11. Januar 2017 mit einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters eröffnet.

dpa