Hamburg. Und das ist das, was zählt", sagte Kulturstaatsrat Carsten Brosda am Dienstag in Hamburg. Auf 240 Seiten hat Joachim Mischke, Chefreporter für Kultur beim "Hamburger Abendblatt", die Geschichte des skandalträchtigen Konzerthauses aufgeschrieben. Von der umjubelten Vision der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron über die jahrelangen Querelen um Bauverzögerungen und Kostensteigerungen bis hin zum neuen Wahrzeichen von Hamburg. Die spektakulären Fotos stammen von Michael Zapf.

Neben der Geschichte der Elbphilharmonie werden auch die Macher im Porträt vorgestellt - vom japanischen Akustiker Yasuhisa Toyota bis zum Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Thomas Hengelbrock. Am 4. November wird die öffentliche Plaza des Gebäudes mit einem Festakt für die Besucher freigegeben, am 11. Januar folgt die Eröffnung des Großen Konzertsaals. Die Elbphilharmonie soll einmal zu den zehn besten Konzertsälen der Welt gehören. Der Saal mit 2150 Plätzen ist nach dem Weinberg-Prinzip gebaut, mit einer Bühne in der Mitte, die von terrassenförmigen Publikumsrängen umgeben ist.

dpa