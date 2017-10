Ein Schauspielerleben

Kiel. Das Miteinander auf der Bühne, das fällt Sigi Kristen als erstes ein, wenn man ihn heute fragt, was das Theater für ihn ausmacht. „Das Spielen mit den Kollegen, das war mir das Liebste“, sagt der Kammerschauspieler mit leisem Lächeln im Wohnzimmer in der Holtenauer Straße, wo er mit Ehefrau Ute Kohrs lebt. Und natürlich das Publikum – das hat er immer gern in seiner Nähe gehabt; als ehemaliger Schauspieler im Heidelberger Zimmertheater war er Tuchfühlung gewohnt.

Nach Kiel kam Siegfried Kristen 1962. Intendant Hans-Georg Rudolph hatte ihn geholt; und dessen Nachfolger Joachim Klaiber engagierte den 34-Jährigen gleich für die folgende Spielzeit, ohne ihn überhaupt in einer Rolle gesehen zu haben. „In Kiel musste ich mich erst neu programmieren“, erinnert sich Kristen an den Wechsel von der freien Szene ans Stadttheater. Zum einen war da der Kälteschock im Norden, zum anderen die Theaterhierarchie, die er von der freien Bühne nicht kannte.

Den Einstand gab er als Pförtner im Macbeth. Und von da entrollt sich ein episodenreiches Schauspielerleben, zu dem der Zimmermann Squenz gehört aus Shakespeares Sommernachtstraum, Lucky aus Becketts Warten auf Godot und die großen Altersrollen in Mankells Zeit im Dunkeln und Kraiems Sechzehn Verletzte. Bei aller Spiellust trieb ihn aber immer auch der theaterpolitische Einsatz. Immer wieder hat sich Kristen in den Mitwirkungsgremien engagiert, von der Bühnengenossenschaft bis zum Personalrat und der Paritätischen Prüfungskommission. Und als die Studentenrevolte der 68er auch nach Kiel schwappte, mündeten Diskussionen und Initiativen zur Mitbestimmung im Kieler Schauspiel 1972 in ein Mitwirkungsmodell, das den Schauspielern die Wahl ihres Leiters und Mitsprache etwa in Besetzungsfragen ermöglichte. „Klaiber war entsetzt, als wir aufmüpfig wurden“, schmunzelt er, immer noch ein bisschen stolz, „aber er hat mir vertraut, dass ich das Theater nicht kaputt machen will.“

In zwölf Sitzungen hat Kristen dem Biografen Ulrich Erdmann sein Leben ausgebreitet. Und in dem steckt auch ein erhellendes Stück Rathaus- und Stadttheatergeschichte, so der ehemalige SPD-Ratsherr und Kulturausschuss-Vorsitzende. So vernetzen sich beim Blättern in der Biografie politische Arbeit und Auftritt.

Einzelne Rollen mag der 88-jährige Kristen kaum herausgreifen, am wichtigsten war immer das, was er gerade machte. Zuletzt stand er 2010 in Ferenc Molnàrs Liliom auf der Bühne – als lieber Gott „passenderweise“, wie er in der Biografie erzählt, und kurz vor dem Schlaganfall, der ihn in den Rollstuhl zwang. „Der Mankell“, erinnert er sich noch, „das war ein Kampf.“ Das Stück hatte er sich selbst ausgesucht; aber die klaustrophobische Enge im Container, in dem ihn die Regie mit Kollegin Vera Weisbrod eingesperrt hatte, erwies sich als Herausforderung, die heute noch nachhallt. „Anstrengend war es immer“, sagt Siegfried Kristen. „Aber so ist der Beruf – von der körperlichen Kraft her wie von der geistigen Anstrengung.“

Buchvorstellung, 26. Oktober, 18 Uhr, Schauspielhaus-Bistro. Eintritt frei. Begrüßung Generalintendant Daniel Karasek. Danach sprechen Buchautor Ulrich Erdmann, Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und der Vorsitzende des Theatermuseumsvereins Norbert Aust. www.erdmann-kiel.de