Langjähriges Engagement für die Musik wurde in dieser Woche gleich zweimal mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande belohnt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnete Volker Mader (Lehmkuhlen/Lepahn) und Friedrich Wedell (Kiel) aus, Ministerpräsident Daniel Günther ehrte sie in Kiel.