Büdelsdorf. Der US-Amerikaner Carpenter spielt hochvirtuose Spitzenwerke des fünften Evangelisten Johann Sebastian Bach, darunter die d-Moll-Triosonate BWV 527 oder den Contrapunctus IX aus der Kunst der Fuge. Auch bläst er mal einen Cembalo-Tanzsatz wie die Gigue aus der Fünften Französischen Suite zum wilden Zungenspiel auf. Aber er kann einen Leipziger Adventschoral wie Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 auch ganz versunken und tatsächlich bewegend innig zelebrieren.

Vor allem aber hat er drei große Präludien und Fugen (D-Dur BWV 532, G-Dur BWV 541 und e-Moll BWV 548) im Visier, mit denen Bach einst selber die Orgeln Mitteldeutschlands derart durchpustete, dass Klerus, Adel und Bürgertum buchstäblich die Perücken vom Kopf wehten. Wie Carpenter diese ohnehin exorbitanten Orgelsymphonien extrem auf Angriff spielt, klangfarblich steigert und brausend verdichtet, mag stilistisch anfechtbar und reichlich „for show“ sein, überwältigend ist es allemal.

Doch einziger echter Nachteil für die frühen Vögel, die nur das erste von drei Konzertprogrammen gebucht haben, bleibt: Carpenter fährt seine Riesenorgel in barocker Askese darin nur auf Viertel-Power und noch ohne Sourround-Effekt vor. Erst wenn er später der „Heroic American Organ“ in Werken von Liszt, Vierne oder Grainger huldigt oder Nordart-Kurator Wolfgang Gramm in „Beyond the Digital Horizon“-Improvisationen ehrt, wird das gesamte Ausmaß seiner herrlich besessenen Klangtüftelei deutlich werden.

Von Christian Strehk