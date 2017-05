Campus Festival Alternativen zur „Leitkultur“

Kiel. Gegen die neuerlich ausgerufene „Leitkultur“ machten bereits am Nachmittag Fleur Earth aus Köln, die kolumbianischen Latin-Rocker Doctor Krapulla und die Kieler Punk-Buben Stumbling Pins Front. Der Herxheimer New-Wave-Retro-Sänger Max Gruber, alias Drangsal, plädierte mit Love-Songs wie „Love Me Or Leave Me Alone“ oder „Allan Align“ gegen den Rassismus. „Girls to the Front!“ schrieben sich die Schwedinnen The Baboon Show nicht nur auf den Oberarm, sondern auch auf die Fahnen, denn auch das Patriarchat ist eine Form des Rassismus. Der Main-Act Egotronic legte nach mit „Exportschlager Leitkultur“ – elf Jahre alt, „leider wieder aktuell“ – und dem neuesten „Scheiße bleibt Scheiße“. Dazu wurde wild Pogo getanzt: Sub- als Alternative zur so genannten „Leitkultur“.