Kiel. Und viele Menschen waren gekommen, um die Protest- und Hafenlieder des legendären „Ton Steine Scherben“- Sängers und Frontmanns in neuen, packenden Bearbeitungen zu erleben.

Das Programm

„Die Scherben“ war in 1970er und frühen 1980er Jahren eine der einflussreichsten deutschen Rockbands. Überwiegend bediente sie mit sozialkritischen, politisch aufmüpfigen aber auch eingängigen und sogar romantischen Chansons die linksalternative- und Hausbesetzer-Szene. Aber darüber sind die Songs längst zu festen Bestandteilen des kollektiven bundesrepublikanischen Kultur-Gedächtnisses geworden.

Caroline du Bled & Scorbüt nun bürsten die alten (Hafen-) Lieder und Protestsongs wie Land in Sicht, Der Traum ist aus, Hinter Gittern, Jenseits von Eden, Übers Meer, Blinder Passagier, Der Turm stürzt ein, Schlaf bei mir, Halt dich an deiner Liebe fest und als einzige Zugabe das unverzichtbare König von Deutschland ordentlich gegen den Strich.

Zum Teil in einer spannenden Mischung aus deutschen und französischen Textpassagen, die Sängerin Caroline du Bled mit viel Feuereifer mal skandierend, mal lasziv seufzend oder sich in lichte Sopranhöhen mit durchaus bemerkenswertem Koloratur - Potential aufschwingend zum Besten gibt. Dabei spielt der gebürtige Kieler Heiko Michels virtuos auf seiner Konzertgitarre und würzt die Songs mit viel Flamenco-Energetik aber bringt mit leisem Fingerpicking auch die eher balladesken Songperlen und Chansons zum funkeln. Am Schlagwerk glänzte der klassische Perkussionist Gilson Cardoso. Er trommelt, schlägt und pulsiert auf Cajon, Ölfass und allem, mit dem man sonst noch einen deftigen oder sanften Rhythmus erzeugen kann.

Das Publikum

Neugierig und stets bereit, die exotischen Fassungen des Songs anzunehmen. Auch der streckenweise extravagante Gesangs- und Interpretationsstil der Sängerin und die feurige Instrumentalbegleitung fiel bei den Zuhörern auf fruchtbaren Boden. Tosender Applaus und der vielfache Wunsch nach Zugaben.

Was in Erinnerung bleibt

Scorbüt schaffen es spielend die Originalität und ungebrochene Relevanz der angestaubten Klassiker auf neue Weise erfahrbar zu machen. Dabei entwickeln sie ein lustiges, ein tiefsinnig-sinnliches Musik-Theater. Diese zeitgenössischen Interpretationen gehen unter die Haut.

Fazit

Scorbüt stellt Rio Reisers Material mit unbezwingbarer Leidenschaft, ein wenig Ironie und ganz viel musikalischer Klasse inhaltlich vor die aktuelle Kulisse aus europäischer Finanzgewalt, Grenz-Krisen, neuem Terror und Flüchtlings-Seenot im Mittelmeer. Nur ein sehr bekannter Song fehlte im 90-minütigen Programm: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Vielleicht war die Botschaft dieses frühen Hits dann für unsere heutigen, nervösen Zeiten doch zu explizit.