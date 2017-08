Gonzos köstliche Kinkerlitzchen

Lübeck. Wer bei Jason Charles Beck an schnelle Mäuse und scharfe Gewürze denkt, liegt nicht falsch. Stilistisch unfassbar ist, was sich dieser „Gonzo“ in Morgenrock und Filzpuschen mit seinen explosiven zehn Fingern und der herrlich frechen Schnauze auf der Bühne traut. Auch in Anschlagskultur, Rhythmusgefühl und Harmoniegestaltung hat der 45-jährige Entertainer einiges zu bieten. Besonders, wenn er im zweistündigen Chambers-Programm (nach der gleichnamigen CD von 2015) solo agiert.

Bei den flankierenden Streichern des Kaiser Quartetts wird das nämlich schon schwieriger. Ihre Qualitäten verschwinden im elendig aufgeblasenen Riesensound. Nur wenn Chilly mit Adam Zolynski und Jansen Folkers (Violinen), dem an der „Lüüüübecker“ Musikhochschule „zum großen Sohn der Stadt“ ausgebildeten Martin Bentz und dem komponierenden Bratscher Ingmar Süberkrüb ausprobiert, ob man den Daft Punk der französischen House-Music-Szene imitieren kann, macht das mal Sinn. Ansonsten nervt die Verstärkung im an sich akustisch bestens funktionierenden Raum enorm.

Insgesamt kann Gonzales sich bei einigen seiner Ambient-Music-Nummern vielleicht an für ihn neuen deutschen Wortfindungen jenseits der „Bratsch’“ (für die Viola) erfreuen: Pillepalle, Firlefanz und Kinkerlitzchen wären nämlich passende Überschriften für diese Werke. Jede Zeit bekommt halt die Musik, die sie verdient. Ovationen.

Von Christian Strehk