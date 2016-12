Hamburg. Rund 80 Tänzer, Instrumentalsolisten und der Chor Vokalconsort Berlin wirken daran mit. "Eine Schlüsselrolle spielt das gleichnamige, 1943 entstandene Chorwerk von Francis Poulenc. Das ist ein ernstes und schwieriges, am Ende aber auch Hoffnung bringendes Stück", erklärte die in Berlin lebende weltweit gefeierte Künstlerin am Donnerstag auf einem Pressetermin in dem Konzertgebäude. An ihrem mehr als zweistündigen Abend sollen sich einige hundert Zuschauer mit den Interpreten ausgehend vom zehnten Stock über sechs Etagen in die Höhe bewegen.

dpa