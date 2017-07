Büdelsdorf. Erst vor zwei Wochen hat der Dirigent die Chefposition beim National Symphony Orchestra in der US-Hauptstadt abgegeben – „nicht aus musikalischen Gründen“, betont er. Am 18. Juli wird der Grammy-Preisträger in sein geliebtes Schleswig-Holstein zurückkehren, um als Prinzipal des Festival Orchesters seine erste von diesmal gleich drei Arbeitsphasen bei der Orchesterakademie leiten. In der historischen Industriehalle der Carlshütte und inmitten von monumentalen Nordart-Exponaten streichelte Eschenbach das Klavier als Schumann-Interpret und Kammermusikpartner einer jungen Oboistin und einer ähnlich jungen Cellistin aus Frankreich und Belgien. Der 77-jährige Maestro erklärt sich seine allseits attestierte Jugendlichkeit gerade durch die Probenarbeit mit solchen Talenten: „Ich zapfe ihnen Energie für mich ab, ohne dass sie es merken.“ Dem internationalen Nachwuchs, diesmal aus 26 Nationen stammend, spricht er heute einen technisch weit höheren Standard zu als noch vor dreißig, vierzig Jahren. Überall seien die Orchester deshalb besser geworden. Und es sei erfreulich, wie oft er Mitglieder aus dem Festivalorchester in Spitzenensembles überall auf der Welt wiedertreffe.

www.shmf.de/oa

Von Christian Strehk