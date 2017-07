Büdelsdorf. Gerade hat der Dirigent die Tutti-Proben mit dem nun komplett auf der Bühne der Thormannhalle aktiven Festival Orchester aufgenommen. Rasch zeigt sich im langsamen zweiten Satz, was er meint: „Versucht doch bitte die Melodiephrase, die ihr in den Bläsern hört, bruchlos weiterzuführen“, empfiehlt der Dirigent den Streichern, die ungerührt abgekoppelt vom Gewesenen ihren Part gespielt hatten. Prompt erweitert sich die Reichweite, mit der der Hörer die musikalischen Vorgänge als Einheit empfindet. Eschenbach versucht vor allem, die sich gegenseitig ablösenden Doppelakkorde am Satzende in ein weiches, nur sanft gegeneinander abgesetztes Licht zu tauchen. Je leiser und behutsamer aber die Klänge angespielt werden, umso schwerer wird eine saubere Intonation. Deshalb lässt der Maestro den Akkord nach und nach in den Bläsern entstehen und gibt Tipps: Posaune etwas tiefer, Flöte auch, Klarinette eine Spur entspannter. Erst dann steht der volle Zauber von Brahms’ so genialer und unverwechselbarer Harmonieschichtung. „Wirklich toll, ich kenne genug Orchester, denen das nicht so sauber gelingt!“ Ein internationaler Pultstar, voll des Lobes für die junge Elite aus 26 Nationen.

Von Christian Strehk