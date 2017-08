„Meer Bewusstsein“ schaffen

Kiel. Das Filmfestival rückte schon bei seiner Eröffnung die – nicht selten problematische – Beziehung zwischen Mensch und Meer in den Fokus. Nach drei „Ocean Contemporary Art Films“, kuratiert von Katja Vedder von der Berliner Kunstinitiative Art Objective, die wie die Image-Filme „Ich bin der Ozean“ (von der Umweltorganisation Conservation International) und „Plastik Peter“ (vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Wissenschaftsjahr) Plastik-Vermüllung und Ausbeutung der Meere, wenig nachhaltige Wirtschaft sowie die Flüchtlingsproblematik zum Thema hatten, zeigte „Johanna under the Ice“ (noch einmal zu sehen: Freitag, 16 Uhr, Studio-Kino), wie sich der Mensch mit dem Meer verbinden kann, statt es zu zerstören. Der Fotograf Ian Derry taucht darin mit der finnischen Freitaucherin Johanna Nordblad unter das Eis, eine nicht ungefährliche Sphäre, wo der Mensch nur mit Demut gegenüber dem Meer überleben kann.

Das Stichwort „Demut“ und die „Erhabenheit“ des Meeres, wie sie einst der Philosoph Immanuel Kant erwähnt hatte, zitierte Mit-Kurator und Gründer der Kieler Ocean Mind Foundation Daniel Opitz bereits in seinen Eingangsworten. Solche politisch-ethische Dimension setzte sich auch im letzten der Eröffnungsfilme fort. Opitz und Festivalleiter Till Dietsche wollten „eigentlich nur einen Segelfilm im Programm haben“, waren dann aber von dem Kurzspielfilm „Bon Voyage“ des Schweizer Regisseurs Marc Wilkins (Trailer auf YouTube: www.youtube.com/watch?v=pV7wtVn5SbY) auf ganz andere Weise „angefasst“: Ein Seglerpaar trifft im Mittelmeer auf ein sinkendes Flüchtlingsboot und ist hin und her gerissen zwischen der Pflicht zu helfen und dem Verbot, Migranten nach Europa zu „schleusen“. Als die Geretteten erkennen, dass sie an die libysche Küstenwache ausgeliefert werden sollen, kapern sie in ihrer Verzweiflung die Yacht, was am Ende jedoch scheitert, nur ein Kind bleibt verstört zurück.

Aktueller kann ein Meeresfilm zwei Tage nach dem Flüchtlingsgipfel in Paris, wo sich Europa noch mehr abschottete, nicht sein. Dem Zuschauer bleibt ein Kloß im Halse stecken, der sich erst beim Ausklang in der Walhalle des Zoologischen Museums mit der Kieler Band Anchor In Ink löst.

CineMare läuft noch bis Sonntag in Kieler Kinos. Programminfos: www.cinemare.org

Von Jörg Metzer