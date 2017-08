Meeresfilmfest geht in die zweite Runde

Kiel. „Das Thema Meer hat vom Tierfilm bis zum Umweltschutz eine enorme Bandbreite“, so Dietsche, „das gilt auch formal: vom Animationsfilm bis zur großformatigen Doku ist alles dabei.“ Es geht im Kajak zum Polarkreis, um die Tradition der Waljagd auf den Färöer-Inseln und den Wahnsinn des Containerverkehrs auf den Weltmeeren ("Seeblind").

Zur Eröffnung geht es aber erstmal ins Zoologische Museum, wo nach der Begrüßung durch Walfilmer Daniel Opitz und Kulturdezernent Wolfgang Röttgers eine Kurzfilm-Auswahl zu sehen ist – von dem preisgekrönten Kinospot Plastik Peter zur Vermüllung des Meeres bis zum Schweizer Spielfilm Bon Voyage, der von der Begegnung einer explosiven Begegnung im Mittelmeer erzählt: Eine Segelyacht auf Urlaubstörn trifft auf ein Flüchtlingsboot in Seenot. Garantiert Diskussionsstoff, schließlich hat Cinemare bei aller Liebe zum bedrohten Element auch eine Botschaft: „Es geht hier nicht nur um schöne Aufnahmen.“

Junge Surfer in Gaza ("Gaza Surf Club") treffen da auf den Wahnsinn des Containerverkehrs auf den Weltmeeren ("Seeblind") oder die Geschichte von Greenpeace, die der Kieler Meeresbiologe und Greenpeace-Aktivist Thomas Henningsen vorstellt. Als Weltpremiere läuft Ulf Marquardts Film "Supermann mit Flossen – der Rotfeuerfisch"; und "Galapagos - Trauminseln im Pazifik", der Erstling (1962) des legendären Tierfilmers Heinz Sielmann, ist ein einer restaurierten Fassung zu sehen. Vom Mediendom bis zum Metro bespielt das Festival die Kieler Kinos. Die Meereskurzfilmnacht lockt außerdem ins Luna. Und der Fernsehsender Arte zur Quallen-Matinee (3. September) in die Landesbibliothek.

Auch der Kieler Anteil am Programm ist beträchtlich: Der Film über die Kajaktour von Eike Köhler und Sebastian Höfer zum Polarkreis gehört ebenso dazu wie Hydrographie des Muthesius-Studenten Gor Margaryan, der hier seine Reise auf dem Geomar-Forschungsschiff „Alkor“ dokumentiert. Darüber hinaus könnte man den Film "North of the Sun" über zwei junge Norweger, die einen arktischen Winter zwischen Surfen und Abfallsammeln verbringen, fast als Programm für das Festival lesen: „Meeresforschung, Kunst und Wassersport", so Cinemare-Direktor Dietsche, "wollen wir über den Film zusammenbringen.“

2. Cinemare Festival, 30. August bis 3. Sept., Eröffnung 30. August, 18 Uhr, im Zoologischen Museum Kiel.