Hamburg. "Ich bin sowieso ein politisch aktiver Mensch", sagte die ehemalige Hamburgerin dem Sender "NDR Info". "Aber was mir eine Lehre war, ist, dass ich elf Jahre mit einer Greencard in Amerika gelebt habe, ohne mir die Mühe zu machen, die Staatsbürgerschaft zu beantragen und dadurch nicht wählen konnte." Das sei ein Fehler gewesen. Sie werde jetzt die Staatsbürgerschaft vorantreiben, damit sie nicht noch mal "in diese politisch unmündige Situation komme". Außerdem wolle sie sich durch die demokratische Partei und andere, auch außerparteiliche Organisationen verstärkt für all das aussprechen, an das sie glaube.

dpa