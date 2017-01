An der Hamburger Elbphilharmonie ist in der Neujahrsnacht ein Countdown zur Eröffnung des Konzerthauses am 11. Januar gestartet. An der Gebäudefassade werden per Laserbeleuchtung die Tage und Sekunden bis zum ersten Konzert heruntergezählt, wie die Hamburg Musik, die Betriebsgesellschaft des Konzerthauses, mitteilte.