„Ich bin wahnsinnig dankbar, dass Herr Fritzsch schon vor Jahren damit begonnen hat, das Philharmonische Orchester hier in Kiel auch auf Spieltechniken und Instrumente der historisch informierten Aufführungspraxis einzuschwören“, schwärmt der Erste Kapellmeister Daniel Carlberg. Der Dirigent will sowohl Beethovens "Neunte Symphonie" am Neujahrstag als auch die anstehende Rossini-Produktion im Opernhaus stilistisch in dieser Richtung angehen.