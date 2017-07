Kiel. Am Vortag hatte sich der Hauptausschuss für eine Verlängerung ausgesprochen. „Daniel Karasek ist emotional so fest mit dem Theater und der gesamten Stadt sowie Region verbunden – so war es für uns selbstverständlich, ihn um die Verlängerung zu fragen“, sagte Röttgers, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Theater Kiel AöR ist: „Die über die Kieler Grenzen hinaus durchweg positive Rückmeldung zu den Open-Air-Bespielungen auf dem Rathausplatz und Seefischmarkt, aber auch Richard Wagners ,Ring des Nibelungen', zeigen seinen enorm hohen künstlerischen Anspruch – unmittelbar gekoppelt mit dem hohen Zuschauerzuspruch.“ Karasek ist seit 2003 Intendant des Kieler Schauspiels und seit 2006 Generalintendant des Theaters Kiel. Am kommenden Sonnabend, 15.Juli, feiert unter seiner Regie Giacomo Puccinis "Turandot" Open-Air-Premiere auf dem Kieler Rathausplatz.

Gemeinsam mit dem neuen kaufmännischen Direktor Thomas Heskia (ab der Spielzeit 2017/2018) sowie dem Generalmusikdirektor Georg Fritzsch bildet Daniel Karasek den Vorstand der Theater Kiel AöR. Fritzsch wollte seinen Vertrag über 2019 hinaus nicht verlängern. Gestern wurden nach gründlicher Sondierung fünf (durchweg männliche) Kandidaten für seine Nachfolge benannt. Philippe Bach, Andreas Hotz, Nicholas Milton, Giordano Bellincampi und Benjamin Reiners werden in der ersten Spielzeithälfte 2017/18 jeweils ein Philharmonisches Konzert leiten. Bis April 2018 soll die GMD-Nachfolge ab 2019 dann geregelt sein.