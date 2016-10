Ein König, der im Eifersuchtswahn erst den Sandkastenkumpel meucheln, dann die Gattin zum Tode verurteilen will und nebenbei auch den Verlust seiner Kinder in Kauf nimmt - so geht es los, das "Wintermärchen" von William Shakespeare, das in der Inszenierung von Daniel Karasek die Spielzeit am Schauspielhaus Kiel eröffnete.