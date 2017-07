Kiel. Die königlich Kopenhagener Rarität von 1852, ein Zwitter zwischen virtuosem Konzert-Experiment und sinfonischem Zeitgeist, überzeugte restlos, zumal es der „Solist“ optimal verstand, den ungedeckelten Steinway-Flügel im Zentrum des orchestralen Gewebes munter mitsprudeln zu lassen. Unter Universitätsmusikdirektor Bernhard Emmer strömten zum Gedenken von Gades 200. Geburtstages die Melodien im Kieler Schloss in sehnsüchtiger Euphorie, schäumte die Öresund-Gischt wirkungsvoll.

Wer so Schönes zu bieten hat, kann sich auch einen Fehlversuch leisten: Die Ausschnitte aus Edward Elgars "Enigma-Variationen" erklangen zu Beginn so zaghaft unentschlossen und zögerlich verschleppt, dass Spieler und Hörer von der Entschlüsselung der rätselhaften Charakter-Porträts weit entfernt blieben.

Dafür war es wiederum ein vollkommen ungetrübtes Vergnügen, dem Kieler Philharmoniker Tim Eisenträger und den Uni-Musikern beim Schwelgen in Richard Strauss’ noch hochromantischem "Hornkonzert Nr. 1" zuzuhören. Eisenträger blies in den Außensätzen prachtvoll beherzt zu Waldeslust oder Jagdfanfare und entführte im mittleren Andante mit langen Atembögen in eine weit entrückte as-Moll-Traumsphäre.

Wiederholung des Konzertes im Kieler Schloss: 4.Juli, 20 Uhr. Eintritt frei.

Von Christian Strehk