Mit frischer CD im Groove Center Kiel

Kiel. Der erste Eindruck:

Flickstick pflegt die „nordische“, auch gern als „Jazz-Baltica-Sound“ titulierte Spielart, wobei „pflegt“ eigentlich nicht das richtige Wort ist. Die Band surft eher auf der nordischen Welle, schiebt sie mit eingängigen Tunes an, um sie in den folgenden Impros free-jazzig wild brechen zu lassen.

Das Programm:

Frisch spritzt solche Gischt schon in „Opening“, das erst ganz ruhig im warmen Unisono von Saxofon und Posaune anhebt, sich dann enorm aufbäumt, um schließlich sanft in einem Dur-Akkord auszuklingen, als wäre nichts gewesen. Solche (Ent-) Spannungsbögen finden sich auch in „Matt“. Wortspiel inklusive ist das nicht nur wie „Für Paul“ ein Widmungsstück für befreundete Kollegen, sondern ursprünglich eine Skizze für eine Session. „Ich fügte später ein paar Akkorde hinzu“, verrät Stick bescheiden. Aber entstanden ist eine kleine feine Jazz-Sinfonie.

Das Publikum:

Auch „Diebesgut“, das mit seinem hard-boppenden Riff sofort die Füße mitwippen lässt, ist quasi „zufällig“ entstanden. Den Tune, der ihr da im Kopf rumspukte, konnte Stick aber niemandem zuordnen. War wohl doch eine Eigenschöpfung, die beim Publikum ein begeistertes „Toll geklaut!“ hervorruft.

Was in Erinnerung bleibt:

Zwischen all den stürmisch groovenden Wogen aus Free Jazz, Hard Bop und manchmal Pop swingt in der Zugabe vertraut das Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“.

Fazit:

Der Wechsel zwischen sanglicher Melodie und aufbrausendem „Gefrickel“ in den Improvisationen prägt die Musik dieses Quintetts, das nicht zu unrecht 2012 mit dem Jazz-Baltica-Förderpreis ausgezeichnet wurde.