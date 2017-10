Kleinkunst-Duo Bo Doerek kehrt zurück

Lutterbek/Hamburg. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und einen die Leute noch sehen wollen. Das sagte sie sich vor zehn Jahren das Hamburger Komik-Duo Boe Doerek. Die Bühnenkonstellation zwischen ihnen schien abgearbeitet: „Ich war der promiskuitive Schwule, Alexandra die alte Spießerin – aber dieser Knochen war irgendwann abgenagt“, sagt Hubertus Borck. Sowohl für Borck als auch für seine Bühnenpartnerin ergaben sich andere Berufs- und Lebensperspektiven. Alexandra Doerk arbeitet heute als Hörspiel-Sprecherin und wurde außerdem Mutter. Hubertus Borck schreibt als Autor fürs Fernsehen, etwa für Serien wie „Rote Rosen“. Sie seien glücklich mit dem, was sie heute machten, so Borck. Dennoch beschloss man, bei einer gemeinsamen durchzechten Nacht, die Trennung vor zehn Jahren mit einem neuen Programm zu feiern. Eine Jubiläumsfeier der anderen Art. Nicht als Comeback, sondern nur für drei Auftritte. Zwei davon, im Hamburger Schmidt-Theater, sind bereits ausverkauft. Die Vorpremiere steigt im Lutterbeker. Doch keine nostalgische Rückschau soll dabei betrieben werden, im Gegenteil: "Es ist gesellschaftlich so viel passiert in den vergangenen zehn Jahren, der Rechtsruck, die lieblose Art miteinander umzugehen, die Weise, wie man mit Minderheiten umspringt, mit Flüchtlingen, dazu wollen wir einfach unseren Kommentar abgeben", so Hubertus Borck. Auch wenn sie nie explizit politisches Kabarett gemacht hätten, seien ihre Programme doch oft auch politisch gewesen.