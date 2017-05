Kiel. Das Porträt der unerreichbaren Geliebten, der ungarischen Geigerin Stefi Geyer, das hier so einsam beginnt bevor sich allmählich ein paar Orchesterstreicher hinzutrauen, leuchtet bei ihr lyrisch rein, nach und nach aber immer glühender auf. Den zweiten Satz deutet die 30-jährige Frang erklärtermaßen um: als „Selbstdarstellung“ des Komponisten. Tatsächlich erhält ihr Spiel dabei eine faszinierend katzenhafte Elastizität.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester erweist sich im letzten Streiberkonzert der Saison als geschmeidig schnurrender Partner – fast nie zu laut, obwohl sich Frang nicht so kraftstrotzend exponiert wie andere Interpreten. Das könnte an der immer eleganten, stets weich ausschwingenden und manchmal minutiös intimen Zeichengebung des debütierenden Dirigenten Antonio Méndez liegen. Der 33-jährige Mallorquiner hatte schon in Glinkas Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ zwei Händchen für spanische Spritzigkeiten und kristallklar glitzernde Konturen.

In Sergej Rachmaninows Zweiter Symphonie erlaubt sich der aufstrebende junge Dirigent allerdings ein derart freizügiges Klangrelief voller Temposchwankungen, Detailversessenheiten und nervösen Anzüglichkeiten, dass die ohnehin längliche Partitur emotional weiter gefährlich ausfranst.

Von Christian Strehk