Auf Ludwig Nissens Lebensspur

Husum. Wie ein schmuckes Stadtpalais thront sie da, die Villa von Ludwig Nissen in der St. Marks Avenue in Brooklyn. Hier wohnte, wer es geschafft hatte. Und Nissen, der Husumer Auswanderer, der 1872 als 16-Jähriger in Hamburg an Bord des Dampfschiffes „Westphalia“ ging, sollte es wirklich ganz nach oben schaffen. Möglich gemacht haben neue Einblicke in das Leben des Husumers neue Forschungsergebnisse des Historikers Paul-Heinz Pauseback. Der Leiter des Auswanderer-Archivs des Nordfriisk Instituut in Bredstedt hat mit Unterstützung von Museumsleiter Uwe Haupenthal und Kuratorin Franziska Horschig ganze Arbeit geleistet. „Denn die Geschichte um den Stifter des vor 75 Jahren eingeweihten Nissenhauses ist noch viel spannender als wir gedacht haben“, sagt ein begeisterter Haupenthal. Tatsächlich habe man mit zahlreichen Vorurteilen und Vermutungen aufgeräumt, sind sich die Husumer Wissenschaftler einig, die dem Publikum jetzt ein schillerndes und ausstrahlendes Lebenspanorama präsentieren. Sie steht für den amerikanischen Traum wie keine zweite, die Geschichte des Ludwig Nissen, Sohn eines Reepschlägers, der in Amerika zu Reichtum und Einfluss kam und sich zu den Freunden des Präsidenten Theodore Roosevelt zählen durfte. Als 15-Jährige trat Nissen nach dem Besuch der Volksschule eine Stelle als Schreiber auf dem Amtsgericht im Husumer Schloss an. Eine Fotografie zeigt den Konfirmanden in lässiger Haltung: Einen Arm an der Stuhllehne, den anderen keck in die Seite gestützt.

Ja, sagt Paul-Heinz Pauseback, er sei schon immer einer der hellsten gewesen, sonst hätte er eine solche Stelle nicht bekommen, und beugt sich über eine Vitrine, in der Schreibproben des jungen Nissen ausgebreitet sind. In vollendeter Handschrift stellt er sich auf einem großformatigen Dokument selbst einen fiktiven Pass aus: „Ich Claus Durstenfeld von Immerdurstig“ lautet sein Alias, den er schwungvoll auf das Dokument setzt. Station für Station zeichnet die Ausstellung den Weg des jungen Auswanderers nach, den sein älterer Bruder Fritz nach der Überfahrt in Empfang nimmt. Das war aber schon genug der Fürsorge, denn von nun an musste sich Ludwig selbst durchschlagen, Rückschläge und Enttäuschungen inbegriffen und die ersten Jobs klassisch: Schuhputzer, Kellner, Kassierer, Schlachter und Wirt mit eigenem Biergarten, der ihm Geld einbrachte, um das er betrogen wurde. Was die Ausstellung herausarbeitet, ist Nissens Durchhaltevermögen und seine Willensstärke. 1881 eröffnete er mit einem Hamburger Diamantensetzer die Juwelenhandlung „Schilling und Nissen“, die der Husumer nach sieben Jahren als Alleininhaber führte. Mit Nissens gesellschaftlichem Aufstieg zieht auch die Ausstellung alle Register und präsentiert allein in mehreren Räumen und Kabinetten und seine Sammlung von Gemälden, Skulpturen und ethnografischen Schätzen. Darunter eine prächtige Samurai-Rüstung.

Nissens Kunstsammlung mit Genrebildern, Porträts, Stillleben und Landschaften im angesagten impressionistischen Stil charakterisiert Uwe Haupenthal als „Ausdruck des Kunstgeschmacks seiner Zeit“. Und Nissen wusste seinen gesellschaftlichen Ambitionen den passenden Rahmen zu geben. Gleichzeitig hat Nissen seine Schätze in dem Bewusstsein zusammengetragen, dass sie den Grundstock für ein Museum in seiner Heimatstadt bilden sollten. Wie sein überaus geschickter gesellschaftlicher und politischer Aufstieg blieb auch das kein Traum. Die Asche Ludwig Nissens und seiner Ehefrau Kathie ruht unter einer kreisrunden Bronzeplatte im Pantheon-gleichen Treppenturm „seines“ Museums. In der Inschrift leben Tatkraft und Gestaltungswillen dieses Mannes noch einmal auf: „Nie entschläft, wer einmal wach gelebt“. (Nordfriesland Museum Nissenhaus. Herzog-Adolf-Str. 25, Husum. Bis 29. Okt., tägl. 10-17 Uhr. Dok.film (40 Min.) von Martina Fluck im Museumskino. Rundgang durch die Nissen-Villa mit Virtual-Reality-Brille. Führungen jeden 3. So. im Monat, 15 Uhr. www.museumsverbund-nordfriesland.de)